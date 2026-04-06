Sakarya'da Proje Tanıtım Toplantısı

06.04.2026 21:06
Başkan Alemdar, Sakarya'daki projeleri ve hizmetleri tanıttı, yeni ulaşım araçları ve altyapı çalışmalarını açıkladı.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, göreve geldiği tarihten bu yana kente kazandırılan projeler, hizmetler ve devam eden çalışmalarla ilgili tanıtım toplantısı düzenledi.

Alemdar, Erenler ilçesindeki bir otelde yaptığı konuşmada, kentin bir kesimin, inancın, grubun ya da sosyal çevrenin olmadığını, yetimin, yoksulun ve garibanın olduğu kadar iş adamının, sanayicinin, esnafın, tüccarın yani her sokakta, her mahallede nefes alıp, su içen ve geleceğe katkıda bulunmak için gayret eden herkesin olduğunu söyledi.

"Bu Şehir Hepimizin" sloganıyla yola çıkarak seçim beyannamesinde verdiklerin sözün birçoğunu hayata geçirdiklerini belirten Alemdar, "İlk verdiğimiz sözlerden biri olan şehrimizdeki ulaşım rahatlığını sağlamak için ulaşım filosunu yenilemekle başladık. 34 yeni aracımızı şehrimizde milletimizin hizmetine sunmaya özen gösterdik. Bunların 11'i metrobüs ve diğerleri büyük otobüs olmak üzere şehrimizin hizmetine sunduk." dedi.

İstanbul'un dışında sadece Sakarya'da olan yeni ulaşım anlayışını ortaya koyduklarını aktaran Alemdar, standartların, coğrafyanın ve yol aksının kentte metrobüs hattının çalışmasına müsait olduğunu, 19,5 kilometrelik güzergahın 8 ay içerisinde bitirildiğini anlattı.

ADARAY ve Karasu Kıyı Park projesini vatandaşın hizmetine sunduklarına değinen Alemdar, gençlerin yeteneklerini keşfetmeleri için futbol, basketbol ile voleybol sahalarını 3 milyar liralık yatırımla hizmete sunduklarını aktardı.

Uluslararası Dünya Bisiklet Şampiyonları ile dünyadaki spora katkı da bulunduklarına işaret eden Alemdar, Afet Eğitim Merkezi, 530 araçlı kapalı otopark yaptıklarını, dar gelirli 500 haneyi kömürden, odundan kurtararak doğalgaz sistemiyle ısınmalarını sağladıklarını kaydetti.

Alemdar, Kocaali ve Karasu sahillerinde mavi bayrak almak için çalışmaların devam ettiğini aktararak, toprak analizi hizmetiyle 2 bin çiftçiye destek olduklarını, kahverengi kokarca sorununa TUTSAK ile çare bulduklarından bahsetti.

Devam eden ve hedeflenen projeler hakkında bilgi veren Alemdar, "Şehrimiz uzun yıllardır bekliyordu, hayal gerçek oluyor. 24 Nisan'da Adapazarı-Serdivan Tramvay Hattının yapım ihalesini yapıyoruz. Yeni stat bölgesinden üniversite kampüsü ve Yazlık Kavşağı'na etaplar halinde raylı sistemi inşa edeceğiz." diye konuştu.

"Atasını bilmeyenin yolu, hedef bulmaz" sözleriyle bakıma muhtaç yaşlıların yuvası olacak 43 bin metrekare alan üzerinde Darülaceze Kampüsü projesinin inşa edileceğini bildiren Alemdar, Sapanca Meydanı ve yeraltı otoparkı çalışmalarının yeniden başladığını, Pamukova Meydanı'ndaki çalışmaların kısa sürede başlayacağını ve Karapürçek mesire alanındaki ihalenin bittiği bilgisini paylaştı.

Sapanca Gölü'nü koruma altına aldıklarını ve çevresini kullanıma açmak için Sapanca Park projesini başlattıklarını hatırlatan Alemdar, şunları kaydetti:

"Gölümüzü korumak adına Ballıkaya Barajı'ndan Hızırilyas Su Dağıtımı Merkezi'ne suyu kısa süre içerisinde akıtacağız. Gölümüzün yok olma tehdidini ve baskıyı azaltacağız. Çamdağı Barajı'nda zemin etütlerimiz tamamlandı. 3,5 milyar liraya mal olacak proje artık bakanlığımızın gündeminde. Barajımız ile kuzey bölgesindeki ilçelerimizin içme suyunu garanti altına alacağız."

Alemdar, Tığcılar Kentsel Dönüşüm projesinin 1. etabının yüzde 80'lere ulaştığını, 2. ve 3. etaplarla dönüşümün hızla süreceğini belirterek, esnafa ve kente katkı sunması için 2 bin 500 işyerinin yer aldığı sanayi dönüşüm projesini tamamladıklarını, Yazlık Kavşağı'na gelmeden 500 metre geride alternatif köprü ile kavşağın yükünü hafifleteceklerini, Tunatan Kavşağı'nı, Mithatpaşa ve SGK Kavşağı ile bağlantı sağlayacak yeni ulaşım aksı üzerinden entegre edileceğini ve SEDAŞ Kavşağı'ndaki alt geçitli projenin hazırlandığını anlattı.

ADARAY'ı, Pamukova, Karasu, Sapanca ve Hendek rayları ile entegre edeceklerini bildiren Alemdar, "Şehir Hastanemizin yeni yolu için zemin etütlerini tamamladık. 5,5 kilometrelik yeni güzergahı tamamlıyoruz. Şehrimizde alternatif yollar ile ulaşım akslarını genişletiyoruz. Alparslan Türkeş, Altınova Caddesi, 4. Cadde, 32. Sokak ile hemşerimizin hizmetlerine sunmuş olacağız." şeklinde konuştu.

Bilim Merkezi'nin inşaatının sürdüğünü, AFA Kültür Merkezi'ni Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) işbirliğiyle hayata geçireceklerini ifade eden Alemdar, "Şehrimizin hafızası olan AKM'de yenileme çalışmaları sürüyor. Tiyatro salonları, ders çalışma ofisleri ile gençlerimize yakışır bir hale getireceğiz. Şehrimizin tarihini yansıtan Uzunçarşı'da hayat kalitesini arttırmak için 1 ve 2. etap tamamlandı. 3. Etapta çalışmalar sürüyor." ifadelerini kullandı.

Toplantıya, Sakarya Valisi Rahmi Doğan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, AK Parti Sakarya Milletvekilleri Lütfi Bayraktar, Murat Kaya, Ali İnci ve Ertuğrul Kocacık, MHP Milletvekili Muhammed Levent Bülbül, AK Parti MKYK Üyesi Abdurrahman Akyüz, AK Parti İl Başkanı Yunus Tever, MHP İl Başkanı Oğuz Alkaş, Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamza Al, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, SATSO Başkanı Akgün Altuğ, Sakarya Ticaret Borsası Başkanı Mustafa Genç, il müdürleri, kaymakamlar, ilçe belediye başkanları, siyasi partilerin il başkanları ve teşkilat başkanları, medya temsilcileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, muhtarlar ve vatandaş katıldı.

Kaynak: AA

Yerel Yönetim, Yusuf Alemdar, Sakarya, Ulaşım, Güncel, Kültür, Çevre, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
