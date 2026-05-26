Sakarya\'da Ruhsatsız Silah Operasyonu

Sakarya'da 7 ruhsatsız tabanca ele geçirilen operasyonda 1 şüpheli tutuklandı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğünce silah kaçakçılığı ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yürütüldü.

Ekiplerce düzenlenen operasyonda, S.Ö. (38) yakalandı.

Arifiye ve Adapazarı ilçelerinde şüpheliye ait 2 ikamette yapılan aramalarda, 7 ruhsatsız tabanca, kalaşnikof görünümlü tüfek, 931 fişek, 20 şarjör ve 132 kartuş ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.