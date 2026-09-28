Sakarya'da sağanak AVM'nin otoparkını, sanayi sitesindeki dükkanları suya teslim etti - Son Dakika
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Sakarya'da sağanak AVM'nin otoparkını, sanayi sitesindeki dükkanları suya teslim etti

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Sakarya'da dün gece başlayan sağanak etkisini sürdürürken Adapazarı'nda cadde ve sokaklar suyla kaplandı. Serdivan'daki AVM'nin yer altı otoparkını su bastı, Erenler'deki Dörtyol Sanayi Sitesi'nde dükkanlar su doldu; metrekareye yaklaşık 100 kilogram yağış düşüyor.

ADAPAZARI'NDA AVM'NİN OTOPARKINI SU BASTI

Sakarya'da, dün gece saatlerinde başlayan sağanak yağış etkisini sürdürmeye devam ediyor. Akşam saatlerinde şiddetini arttıran yağış sonrasında Adapazarı ilçesinde cadde ve sokaklar suyla kaplanırken, araçlar hareket etmekte zorluk yaşadı. Serdivan ilçesinde bulunan bir AVM'nin yer altı otoparkını su basarken, Erenler ilçesinde bulunan Dörtyol Sanayi Sitesi'nde ise dükkanlar suyla doldu.

BÜYÜKŞEHİR ACİL KODUYLA TOPLANDI

Sakarya Büyükşehir Belediyesi ekipleri, sabahın erken saatlerinde başlayan ve halen etkisini artırarak sürdüren kuvvetli sağanak yağış dolayısıyla 'Acil' koduyla toplandı. AKOM'da gerçekleştirilen toplantıya, İtfaiye, Ulaşım, Zabıta, Fen İşleri, Yol Bakım Daire Başkanları, Genel Sekreter Yardımcıları, SASKİ Genel Müdürü ve Daire Başkanlarının hazır bulunduğu toplantıya Sakarya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Fikret Bayhan başkanlık etti.

'SON 10 YILDA GÖRÜLMEMİŞ YOĞUNLUKTA BİR YAĞIŞ'

Genel Sekreter Fikret Bayhan, "Son 10 yılda görülmemiş yoğunlukta bir yağışla karşı karşıyayız. Dün gece başlayan yağışın şiddeti giderek arttı ve metrekareye yaklaşık 100 kilogram yağış düşüyor. SASKİ, Yol Bakım ve Ulaşım başta olmak üzere tüm ekiplerimiz sahada. 225 araç ve 560 personelle şehrimizin dört bir yanında olumsuzluklara müdahale ediyoruz. Bu zorlu süreci de hep birlikte atlatacağız. Bu gece nöbetteyiz. Halkımızın ve şehrimizin güvenliği için tüm ekiplerimizle sahada olmaya devam edeceğiz" açıklamalarında bulundu.

Haber: Serhat YILMAZ/ SAKARYA,

Kaynak: DHA
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