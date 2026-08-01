Sakarya'da Sahipsiz Köpekler Toplanıyor - Son Dakika
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Sakarya'da Sahipsiz Köpekler Toplanıyor

Sakarya\'da Sahipsiz Köpekler Toplanıyor
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Sakarya'da 26 bin 173 sahipsiz köpek toplandı, şikayetler azaldı, güvenli yaşam alanları sağlandı.

Sakarya'da sahipsiz köpeklerin toplatılarak barınaklara götürülmesi ve rehabilite edilmesi kent sakinlerinin şikayetlerini azalttı.

AA muhabirinin, Sakarya Valiliğinden aldığı bilgiye göre, 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu Uygulama Yönetmeliği kapsamında Ağustos 2024'ten bu yana kent genelinde 26 bin 173 sahipsiz köpek belediye ekiplerince toplanarak barınaklara götürülüp kısırlaştırıldı ve rehabilite edildi.

Kentte Büyükşehir Belediyesinin Sokak Hayvanları Doğal Yaşam Kampüsü ve Rehabilitasyon Merkezi ile Adapazarı, Akyazı, Hendek, Kocaali, Sapanca, Karasu, Geyve, Arifiye ve Pamukova belediyelerinin bakımevleri 12 bin 420 kapasiteyle hizmet verilirken, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünce Büyükşehir Belediyesi ile Akyazı, Serdivan ve Kocaali belediyelerine bakımevi ve doğal yaşam alanı yapımı için 34 milyon 361 bin 389 lira hibe desteği sağlandı.

İlgili kanun kapsamında 2004'ten bu yana kentte rehabilite edilen 60 bin 877 sahipsiz hayvandan 56 bin 499'u küpelenerek kayıt altına alındı.

Veteriner hekim kontrolünün ardından 2004'ten bu yana uygun olan 8 bin 859 sahipsiz hayvan yerel yönetimlerce yeni yuvalarına kavuşturuldu, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünün "Sahipsiz Hayvanların Kısırlaştırılması Genelgesi" kapsamında ise 2004'ten bu yana 55 bin 581 sahipsiz hayvan kısırlaştırıldı.

"Büyük sıkıntı yaşıyorduk"

Serdivan Muhtarlar Derneği Başkanı Fikret Can, AA muhabirine, sahipsiz köpeklerin toplanmasına yönelik çalışmayı olumlu bulduklarını söyledi.

Can, özellikle günün erken ve geç saatlerinde zaman zaman insanların köpeklerin saldırısına uğradığını anlatarak, "Büyük sıkıntı yaşıyorduk. Yapılan çalışmalarla bir aydan beri köpek şikayeti almadık." dedi.

Özellikle kırsal mahallelerden gelen şikayetler sonrası çalışma yapıldığını dile getiren Can, "Kırsal mahallelerimizde mısır ekiyorlar. Silaj zamanı köpekler daha çok piyasaya çıkıyordu. Gece saatlerinde işten gelenler için sıkıntı oluyordu, parklarda köpekler vardı. Şu anda bize gelen köpek şikayeti yok. Şikayetten ziyade memnuniyet için arandığımızda bizim de hoşumuza gidiyor." diye konuştu.

Can, Serdivan Belediyesine de çalışmalarından dolayı teşekkür ederek, insanların kedi ve köpeklerin sahiplenilmesi konusunda daha duyarlı davranması gerektiğini kaydetti.

"Yerleşim yerleri güvenli hale geldi"

İlçe sakinlerinden Hakan Malik de sahipsiz köpeklerin toplatılmasının yerleşim yerlerini güvenli hale getirdiğini söyledi.

Malik, tavuk beslediği bölgede bir kişinin sahipsiz köpekleri haftada bir mamayla beslediğini ve hayvanların sürekli orada bulunduğunu anlatarak, "Ablamız bir hafta gelmeyince köpekler benim tavukları yedi. Ablaya mama vermemesini söyledim. 100 tavuğumu telef ettiler. Şu an etrafımızdaki köpekler toplandı. Bu hem insan sağlığı hem tarımsal üretim hem de yetiştirdiğimiz hayvanlar açısından olumlu gelişme." ifadesini kullandı.

Malik, çalışmayı yapanlara teşekkür ederek, sahipsiz hayvanları sevmek isteyenlerin, bunu barınağa giderek de yapabileceğini belirtti.

Mehmet Turan ise sahipsiz köpeklerin toplatılmasının önemine değinerek, "Sahipsiz köpekler oturduğum sokakta sürü halinde geziyorlardı, insanları rahatsız ediyorlardı. Bunların kontrol altına alınması çalışmasını faydalı buluyorum." dedi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Hayvan Hakları, Sakarya, Güncel, Çevre, Son Dakika

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