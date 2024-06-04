SAKARYA'da tarlada yapılan incelemede kemikler bulundu - Son Dakika
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SAKARYA'da tarlada yapılan incelemede kemikler bulundu

SAKARYA'da yapılan incelemede tişört, ayakkabı ve bir insana ait olduğu değerlendirilen kemikler bulundu. İhbar sonrası olay yerine gelen ekipler, kemikleri muhafaza ederek incelemeler için hastaneye götürdü. DNA testi ile ölen kişinin kimliği tespit edilecek. Soruşturma devam ediyor.

04.06.2024 12:46
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SAKARYA'da ihbar sonrası bir tarlada yapılan incelemede tişört, ayakkabı ve bir insana ait olduğu değerlendirilen kemikler bulundu.

Olay, sabah saatlerinde Adapazarı ilçesi Alandüzü Mahallesi Çeşme mevkisindeki bir tarlada meydana geldi. Sokak köpeklerinin sürekli aynı noktaya giderek havlamasından ve gelen kokudan şüphelenen bir kişi, durumu jandarmaya bildirdi. Bölgeye gelip, inceleme yapan ekipler tişört, ayakkabı ve bir insana ait olduğu değerlendirilen kemikler buldu. Kemikler ile diğer malzemeler muhafaza edilerek, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Ön Otopsi Merkezi'ne götürüldü. Buradaki incelemelerin ardından kemiklerin insana ait olup olmadığı belirlenecek. Kemikler insana ait çıkarsa, DNA testi ile ölen kişinin kimliği tespit deilecek. Soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA

İnceleme, Sakarya, Güvenlik, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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