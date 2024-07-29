Sakarya'da Tırın Hafif Ticari Araça Çarpması Sonucu 5 Kişi Yaralandı - Son Dakika
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Sakarya'da Tırın Hafif Ticari Araça Çarpması Sonucu 5 Kişi Yaralandı

Sakarya'nın Erenler ilçesinde, tırın, kırmızı ışıkta bekleyen hafif ticari araca çarpması sonucu aynı aileden biri çocuk 5 kişi yaralandı. Kaza sonrasında olay yerine itfaiye, sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırıldı ve kaza nedeniyle bir süre ulaşım tek şeritten sağlandı.

29.07.2024 14:11
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Sakarya'nın Erenler ilçesinde, tırın, kırmızı ışıkta bekleyen hafif ticari araca çarpması sonucu aynı aileden biri çocuk 5 kişi yaralandı.

D-100 kara yolu İstanbul istikametinde seyreden M.D. idaresindeki 47 AE 891 plakalı tır, Bekirpaşa Mahallesi mevkisinde, kırmızı ışıkta duran yabancı uyruklu H.H. yönetimindeki hafif ticari araca çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine, itfaiye, sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücü H.H. ile aynı aileden M.H, İ.H, R.E.H. ve çocuk Ş.H. yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Bu arada çarpmanın etkisiyle iki araçta da hasar oluştu.

Kaza nedeniyle bir süre tek şeritten sağlanan ulaşım, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Sakarya'da Tırın Hafif Ticari Araça Çarpması Sonucu 5 Kişi Yaralandı - Son Dakika
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