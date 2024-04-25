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Sakarya'da Kuzey Afrika kaynaklı toz taşınımı nedeniyle görüş mesafesi ve hava kalitesi düştü.

Sakarya kent merkezi ve bazı ilçelerde toz taşınımı nedeniyle puslu hava hakim oldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün günlük ortalama yüzey toz taşınımı konsantrasyonu ölçümüne göre, toz taşınımı orta seviyede olan kentte taşınım nedeniyle araçların üzeri toz kaplandı.

Sapanca Gölü üzerinde de etkili olan toz taşınımının yarın azalacağı ön görülüyor.