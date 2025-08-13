Sakarya\'da Trafik Denetimi: 50 Sürücüye Ceza

Sakarya'da yapılan trafik denetimlerinde 50 araç sürücüsüne para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, abartı egzoz ve müzik sistemiyle ses kirliliğine sebep olan araçlara yönelik şehir merkezinde denetim yapıldı.

Bu kapsamda 50 sürücüye toplam 643 bin 406 lira para cezası verildi. Öte yandan 12 motosiklet ile 3 otomobil de çeşitli sebeplerden dolayı trafikten men edildi.