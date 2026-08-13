Sakarya'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 4 Yaralı - Son Dakika
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Sakarya'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 4 Yaralı

Sakarya\'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 4 Yaralı
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Sakarya'nın Söğütlü ilçesinde otomobil ve hafif ticari aracın çarpışması sonucu Aras Taşkıran hayatını kaybetti.

SAKARYA'nın Söğütlü ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada Aras Taşkıran (6) hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 06.00 sıralarında Söğütlü ilçesi Rüstemler Mahallesi Adapazarı-Karasu yolu üzerinde meydana geldi. İmdat S. yönetimindeki 54 DM 123 plakalı hafif ticari araç ile Özgür T. idaresindeki 06 DIN 286 plakalı otomobil çarpıştı. Kazanın ardından otomobil, yol kenarındaki tarlaya savruldu. Kazada Aras Taşkın yaşamını yitirdi, sürücüler İmdat S. ve Özgür T. ile Tuğrulcan T. ve Nalan G. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Sakarya'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 4 Yaralı - Son Dakika

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