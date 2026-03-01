Sakarya\'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama

Sakarya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.
Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma başlattı.
Sapanca ve Serdivan ilçelerinde gerçekleştirilen operasyonlarda M.K. (35), T.E. (40) ve S.K. (40) gözaltına alındı.
Adreslerde yapılan aramalarda, 469,40 gram sentetik uyuşturucu ile 66,90 gram tütün ele geçirildi.
Zanlılardan M.K. emniyetteki ifadesinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakılırken, T.E. ve S.K. adliyeye sevk edildi.
Savcılık sorguları sonra nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüphelilerden S.K. tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla salıverildi.
