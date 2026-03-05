Sakarya'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama

Sakarya'nın Adapazarı ve Erenler ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı.
Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma yürütüldü.
Adapazarı ve Erenler ilçelerinde düzenlenen operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Yapılan aramalarda, 112,50 gram sentetik uyuşturucu, 2 sentetik ecza maddesi, 2 ruhsatsız tabanca, 3 şarjör ve 41 fişek ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
