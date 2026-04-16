Sakarya'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Sakarya'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama

16.04.2026 14:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sakarya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda iki zanlı tutuklandı, bir kişi cezaevine gönderildi.

Sakarya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce Adapazarı ve Serdivan ilçelerinde operasyon düzenlendi.

Operasyonda, E.Ç. (25), G.C. (29) ve D.D.Y. (27) gözaltına alındı, yapılan aramalarda, 27 gram sentetik uyuşturucu ve 13,25 gram hammaddesi, 47 gram aseton, 34,80 gram tütün, 1 ruhsatsız pompalı tüfek ve 15 kartuş ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.Ç. ve G.C. tutuklandı.

Öte yandan "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak" suçundan hakkında 2 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan D.D.Y. cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA

Uyuşturucu, Güvenlik, Sakarya, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
13:50
Daraltılmış baz raporu ortaya çıktı! Gülistan Doku o viyadükte yalnız değilmiş
13:00
Bakan Gürlek: Sosyal medyada 54 okulu hedef gösteren 67 kullanıcı gözaltına alındı
12:38
MSB’den güncel tehditlere karşı stratejik hamle: Yeni komando tugayları kuruluyor
12:29
14 yaşındaki okul saldırganı 5 silaha nasıl ulaştı? Tutuklanan polis baba tek tek anlattı
11:59
Okul saldırganı İsa Aras'ın babasının ilk ifadesi: Pazartesi günü poligonda oğluma atış yaptırdım
11:52
Kahramanmaraş'taki saldırganı arkadaşı anlattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.04.2026 14:07:39.
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.