Sakarya\'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama

Sakarya'nın Arifiye ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma yürüttü.

Ekiplerce, Arifiye'de uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen M.U. (32) ve S.T. (34) yakalandı. İkametlerde yapılan aramalarda 25,65 gram sentetik uyuşturucu ile 100 gram saf aseton ele geçirildi.

Polis, S.T'nin "suçtan uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak ve bulundurmak" suçundan 3 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğunu belirledi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar, çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.