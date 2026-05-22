Sakarya\'da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama

SAKARYA'da polisin düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele, Asayiş ve KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Serdivan ilçesinde uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Operasyonda K.A. (22) ile E.B.A. (21) gözaltına alındı. Şüphelilerin üstlerinde ve bir ikamette yapılan aramalarda 5,36 gram kokain, 2,01 gram sentetik cannabinoid, 1,40 gram metamfetamin, hassas terazi, uyuşturucu kullanma aparatları, ruhsatsız tabanca ile 238 adet tabanca fişeği ele geçirildi.

Ayrıca K.A.'nın 'hırsızlık' ve 'hükümlünün kaçması' suçlarından 19 yıl 6 ay 27 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı tespit edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, mahkemece tutuklandı.