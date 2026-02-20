Sakarya'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Tutuklama - Son Dakika
Sakarya'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Tutuklama

Sakarya\'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Tutuklama
20.02.2026 14:29
Sakarya'da düzenlenen operasyonda 5 uyuşturucu satıcısından 3'ü tutuklandı, çok sayıda malzeme ele geçirildi.

SAKARYA'da uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, uyuşturucu madde satışı yapan ve halk arasında 'torbacı' olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik çalışma başlattı. Sapanca ve Serdivan ilçelerinde belirlenen 5 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda; 2 bin 142 sentetik hap, 5 parça halinde satışa hazır toplam 1 kilo 475 gram skunk, 450 gram bonzai (kannabinoid) maddesi, suçtan elde edildiği değerlendirilen 229 bin 500 lira nakit para, 1 tabanca, 1 av tüfeği, 1 hassas terazi ve 4 cep telefonu ele geçirildi. Gözaltına alınan 5 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 3'ü tutuklanırken, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA

