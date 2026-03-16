Sakarya'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Zanlı Tutuklandı

Sakarya'da çeşitli uyuşturucu hammaddelerinin ele geçirildiği operasyonda gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğünce uyuşturucuyla mücadeleye yönelik çalışma yürütüldü.

Adapazarı ve Akyazı İlçelerinde düzenlenen iki ayrı operasyonda yapılan aramalarda, 200 adet boş makaron, 120 gram uyuşturucu yapımında kullanılan aseton ile 115 gram tütün, 15,20 gram sentetik uyuşturucu hammaddesi, 13 sentetik ecza ele geçirildi.

Operasyonlarda gözaltına alınan ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.