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Sakarya'da yapılan operasyonda uyuşturucu ele geçirildi, 6 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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Sakarya'da yapılan operasyonda uyuşturucu ele geçirildi, 6 şüpheli gözaltına alındı

Sakarya'da gerçekleştirilen 7 ayrı adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 3 kilo kubar esrar, 39 gram metamfetamin, 17 gram bonzai, 5 gram kenevir tohumu, 2 hassas terazi ve 7 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Operasyon sonucunda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Sakarya\'da yapılan operasyonda uyuşturucu ele geçirildi, 6 şüpheli gözaltına alındı
23.01.2024 - 13:28,
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SAKARYA'da, 7 ayrı adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda uyuşturucu ele geçirildi, 6 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptıkları çalışmanın ardından 7 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Narkotik köpeği 'Üçgen'in de kullanıldığı operasyonda yapılan aramalarda 3 kilo kubar esrar, 39 gram metamfetamin, 17 gram bonzai, 5 gram kenevir tohumu, 2 hassas terazi ve 7 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi, 6 şüpheli ise gözaltına alındı.

Kaynak: DHA
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Güvenlik, Uyuşturucu, Operasyon, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Sakarya'da yapılan operasyonda uyuşturucu ele geçirildi, 6 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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