Sakarya'da Uyuşturucu Operasyonu: 76 Kilo Metamfetamin Ele Geçirildi - Son Dakika
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Sakarya'da Uyuşturucu Operasyonu: 76 Kilo Metamfetamin Ele Geçirildi

Sakarya\'da Uyuşturucu Operasyonu: 76 Kilo Metamfetamin Ele Geçirildi

Adapazarı'nda polis tarafından düzenlenen operasyonda, aracın yakıt deposuna gizlenmiş 76 kilo sıvılaştırılmış metamfetamin ele geçirildi ve 2 şüpheli gözaltına alındı.

06.01.2025 13:37  Güncelleme: 13:38
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SAKARYA'nın Adapazarı ilçesinde, polisin düzenlediği operasyonda aracın yakıt deposuna gizlenmiş 76 kilo sıvılaştırılmış metamfetamin ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uluslararası uyuşturucu ticareti bağlantıları olduğu tespit edilen 2 şüpheliyi teknik ve fiziki takibe aldı. Şüphelilerin bulunduğu cip, Adapazarı'nda durduruldu. Narkotik köpeği ile araçta yapılan aramada, yakıt deposuna gizlenmiş, 76 kilo sıvılaştırılmış metamfetamin ele geçirildi. Cipte bulunan 2 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: DHA

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