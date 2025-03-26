Sakarya'da Uyuşturucu Operasyonu: İki Tutuklama

Sakarya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında Sapanca ve Geyve ilçelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Operasyonda 972 gram sentetik uyuşturucu, 209 gram uyuşturucu madde olduğu değerlendirilen toz ve sentetik hap ele geçirildi, E.A. (39), A.S.A. (37) ve yabancı uyruklu E.N. gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden E.A. ve E.N. tutuklandı, A.S.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.