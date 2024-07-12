Sakarya'da Uyuşturucu Operasyonunda 12 Şüpheli Gözaltına Alındı

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Sakarya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 12 şüpheli gözaltına alındı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu ticareti ve kullanımının engellenmesine yönelik Adapazarı ve Erenler ilçelerinde operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlarda 12 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin üst, araç ve ikametlerindeki aramalarda, 5 kilo 521 gram sentetik uyuşturucu, 1183 sentetik ecza, 50 poşet ve alüminyum folyo, 4 hassas terazi, ruhsatsız 7 tabanca ve 3 tüfek, 211 fişek, 21 kartuş, 12 şarjör ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 183 bin 900 lira, 900 dolar ve 55 avro ele geçirildi.

Öte yandan zanlılardan biri hakkında 16 yıl 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu, 2'si hakkında da arama kararı olduğu belirlendi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.