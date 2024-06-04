Sakarya'da Uyuşturucu ve Kaçakçılık Operasyonlarında 13 Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
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Sakarya'da Uyuşturucu ve Kaçakçılık Operasyonlarında 13 Şüpheli Tutuklandı

Sakarya\'da Uyuşturucu ve Kaçakçılık Operasyonlarında 13 Şüpheli Tutuklandı

Sakarya'da geçen ay düzenlenen uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında yakalanan 217 şüpheliden 13'ü cezaevine gönderildi. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen 184 operasyonda, çok sayıda uyuşturucu, kaçak akaryakıt, kaçak tütün ve silah ele geçirildi. Yılın ilk 5 ayında ise 50,6 kilogram uyuşturucu ele geçirilirken, 1064 şüpheliden 39'u tutuklandı.

04.06.2024 12:13
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Sakarya'da geçen ay düzenlenen uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında yakalanan 217 şüpheliden 13'ü cezaevine gönderildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılıklarının koordinesinde uyuşturucu ve kaçakçılığın önlenmesi için geçen ay 184 operasyon düzenledi.

Operasyonlarda, çok sayıda uyuşturucu, hassas terazi, uyuşturucu içiminde kullanılan aparatlar, 220 bin litre kaçak akaryakıt, kaçak tütün, dolu ve boş makaronlar (filtreli sigara kağıdı), silah ve fişekler ele geçirildi.

Gözaltına alınan 217 şüpheliden 13'ü, sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Açıklamada ayrıca, jandarma ve vatandaş işbirliği sonucunda tüm suç türlerinde olduğu gibi uyuşturucuyla mücadelede de geçmiş dönemlere kıyasla daha fazla başarı elde edildiği duyuruldu.

Yılın ilk 5 ayında gerçekleştirilen operasyonlarda 50,6 kilogram uyuşturucu ele geçirilirken, yasal işlem uygulanan 1064 şüpheliden 39'u tutuklandı, 19'una adli kontrol hükümleri uygulandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Sakarya'da Uyuşturucu ve Kaçakçılık Operasyonlarında 13 Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sakarya'da Uyuşturucu ve Kaçakçılık Operasyonlarında 13 Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
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