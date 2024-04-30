Sakarya'da uyuşturucu ve sahte para bulunan zanlı gözaltına alındı - Son Dakika
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Sakarya'da uyuşturucu ve sahte para bulunan zanlı gözaltına alındı

Sakarya\'da uyuşturucu ve sahte para bulunan zanlı gözaltına alındı

Sakarya'nın Karasu ilçesinde yapılan üst aramasında bir kişinin üzerinden uyuşturucu ve sahte para çıktı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından durdurulan şüpheli, üzerinden kubar esrar, hassas terazi ve sahte banknotlar çıktığı tespit edildi. Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

30.04.2024 19:55
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Sakarya'nın Karasu ilçesinde üst aramasında üzerinden uyuşturucu ve sahte para çıkan zanlı gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelendikleri K.Ç'yi (31) Kabakoz Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde durdurarak üst araması yaptı.

Aramada, şüphelinin üzerinden bir miktar kubar esrar, 1 hassas terazi ve 57 adet 100 liralık sahte banknot çıktı.

Ekiplerce gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA

Sakarya, Karasu, Güvenlik, Uyuşturucu, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sakarya'da uyuşturucu ve sahte para bulunan zanlı gözaltına alındı - Son Dakika

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