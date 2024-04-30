Sakarya\'da uyuşturucu ve sahte para bulunan zanlı gözaltına alındı

Sakarya'nın Karasu ilçesinde üst aramasında üzerinden uyuşturucu ve sahte para çıkan zanlı gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelendikleri K.Ç'yi (31) Kabakoz Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde durdurarak üst araması yaptı.
Aramada, şüphelinin üzerinden bir miktar kubar esrar, 1 hassas terazi ve 57 adet 100 liralık sahte banknot çıktı.
Ekiplerce gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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