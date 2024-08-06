Sakarya'da Yabancı Uyruklu Şüpheli Taciz İddiasıyla Gözaltına Alındı

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Sakarya'da yabancı uyruklu şüpheli, bir kadını taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamada, Kaynarca ilçesinde yabancı uyruklu şüphelinin bir kadına yönelik taciz iddiası üzerine kolluk birimlerinin derhal harekete geçtiği belirtildi.

Şüphelinin gözaltına alındığı ve adli sürecin başlatıldığı bildirilen açıklamada, "Konu Valiliğimizce titizlikle takip edilmekte olup, vatandaşlarımızın itidalli davranarak resmi makamlarca belirtilen açıklamalar haricindekilere itibar etmemeleri hususu kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerine yer verildi.

Öte yandan, olayı öğrenen vatandaşlar kaçmaya çalışan şüphelinin yakalandığı Kaynarca ilçesi Merkez Mahallesi Şehit Fahrettin Azak Caddesi'ndeki binanın önünde toplanarak tepki gösterdi.

Çevrede geniş güvenlik önlemi alan polis ve jandarma ekiplerinin şüpheliyi zırhlı araçla bölgeden uzaklaştırarak emniyete götürmesinin ardından vatandaşlar dağıldı.