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Sakarya'da Yaya Otomobilin Çarpması Sonucu Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Sakarya'da Yaya Otomobilin Çarpması Sonucu Hayatını Kaybetti

Sakarya'nın Karasu ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan Şevket Sözen'e otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle hayatını kaybeden Sözen'in cenazesi Karasu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Sürücü ise ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Sakarya\'da Yaya Otomobilin Çarpması Sonucu Hayatını Kaybetti
14.12.2023 - 09:43,
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Sakarya'nın Karasu ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan kişi, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Karasu-Adapazarı yolu Limandere Mahallesi mevkisinde yolun karşısına geçmeye çalışan Şevket Sözen'e (47), R.A. idaresindeki 54 AFK 020 plakalı otomobil çarptı.

Çarpmanın etkisiyle metrelerce savrulan yaya hayatını kaybetti. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sözen'in cenazesi, incelemenin ardından Karasu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Sürücü, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Kaynak: AA
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