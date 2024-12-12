Sakarya'da Yüksek Kesimlere Kar Yağdı

Sakarya'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı
SAKARYA - Sakarya'nın Hendek ilçesinin yüksek kesimleri etkili olan kar yağışı sonrasında beyaza büründü.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan uyarılar sonrasında Sakarya genelinde etkili olan yağmur, yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı. Hendek ilçesinde yer alan ve şehrin bin 725 rakımlı Dikmen Yaylası'nda etkili olan kar yağışı sonrasında bazı bölgeler kısmen beyaza büründü.
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