Sakarya\'da Zincirleme Kaza: 7 Yaralı

SAKARYA'da Anadolu Otoyolu geçişinde 17 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle otoyolun Ankara yönü ulaşıma kapandı.

Kaza, saat 23.30 sıralarında Anadolu Otoyolunun Arifiye ilçesi mevkisinde meydana geldi. Ankara yönüne giden yolcu otobüsü, TIR, minibüs ve otomobil ile ticari araçlar arka arkaya kaza yapan araçlara çarptı. 17 aracın çarpıştığı zincirleme trafik kazasının ardından olay yerine sağlık, jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada araçlarda bulunan 7 kişi yaralandı. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından sevk edildikleri hastanelerde tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle Anadolu Otoyolunun Ankara istikameti ulaşıma kapandı. Trafik ekipleri Ankara istikametine gidecek olan sürücüleri alternatif güzergahlara yönlendiriyor. Ekiplerin araçları kaldırma ve temizlik çalışmaları devam ediyor.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.