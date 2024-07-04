Sakarya'da zincirleme trafik kazası: 1 ölü, 6 yaralı - Son Dakika
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Sakarya'da zincirleme trafik kazası: 1 ölü, 6 yaralı

Sakarya\'da zincirleme trafik kazası: 1 ölü, 6 yaralı

Sakarya'nın Geyve ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı. Yağış nedeniyle kayganlaşan yolda meydana gelen kazada, 3 tır, 1 panelvan, 2 hafif ticari araç ve 2 otomobil birbirine çarptı. Kazada bir otomobil tırın altına girerken, diğeri ise iki tırın arasında sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye, polis, jandarma ve karayolları ekibi sevk edildi. Kazada hayatını kaybeden sürücü Mehmet Burak'ın araçtan çıkarıldığı sırada yaşamını yitirdiği belirlendi. Diğer araçlarda bulunan 6 yaralı ise hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle yol yaklaşık 3 saat trafiğe kapanırken, araçların kaldırılması ve temizlik çalışmalarının ardından ulaşıma açıldı.

04.07.2024 22:19
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Sakarya'nın Geyve ilçesinde zincirleme trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

D-650 kara yolu Bilecik istikameti Devebağırtan mevkisinde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda 3 tır, 1 panelvan, 2 hafif ticari araç ve 2 otomobilin karıştığı zincirleme kaza meydana geldi.

Çarpışmanın etkisiyle bir otomobil tırın altına girerken, diğeri ise iki tırın arasında sıkıştı. Başka bir tır ise yolu ayıran beton blokları kırarak karşı şeride geçti.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, itfaiye, polis, jandarma ve karayolları ekibi sevk edildi.

Kazada, 07 PF 426 plakalı tırın altına giren 54 LL 821 plakalı otomobilin sürücüsü Mehmet Burak araçta sıkıştı. İtfaiye erlerinin çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarılan Burak'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Diğer araçlarda bulunan 6 yaralı, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle her iki yönde yaklaşık 3 saat trafiğe kapanan yol, araçların kaldırılması ve temizlik çalışmalarının ardından ulaşıma açıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Sakarya'da zincirleme trafik kazası: 1 ölü, 6 yaralı - Son Dakika

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