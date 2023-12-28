Sakarya\'da Zincirleme Trafik Kazasında 10 Kişi Hayatını Kaybetti

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Sakarya'da Kuzey Marmara Otoyolu'nda 7 aracın karıştığı, 10 kişinin öldüğü zincirleme trafik kazasında yaralı sayısı 61'e yükseldi. Hayatını kaybeden 10 kişiden 9'unun kimlikleri tespit edildi. Kazada Hüseyin Kamil Yıldız, Nihal Yıldız, Erdoğan Mandal, Kenan Cin, Adem Akyol, Ergin Çınar, Alperen Ayhan, Satılmış Furkan Öztürk ve Sedat Değirmenci ile kimliği henüz tespit edilemeyen 1 erkeğin hayatını kaybettiği öğrenildi.

CENAZEDEN DÖNÜYORDUK

Sakarya'da, Kuzey Marmara Otoyolu'nda 10 kişinin öldüğü 61 kişinin de yaralandığı zincirleme trafik kazasından yara almadan kurtulan Osman Dursun (41), kazaya karışan otobüste bulunduğu belirterek kaza anlarını anlattı. Esenyurt Belediyesi'ne ait otobüsle gittikleri Giresun'un Görele ilçesindeki bir cenazeden döndükleri sırada kazayı yaşadıklarını belirten Dursun, Sis nedeniyle kaza vardı. Bizim içinde bulunduğumuz otobüs kaza yapmadan durabildi. Şoför ile birlikte dışarıya çıktığımızda arkadan gelen bir araç bizim otobüse vurdu. Araba hızlı şekilde vurunca ileride yaralı arkadaşlar vardı onlara çarptı. Onlar öldü sanırım. Yaralılarımız var, 2 tane genç arkadaşımız öldü. Otobüste herkes uyuyordu. Ben şoförün yanında oturuyordum hemen aşağıya indik. Orada yaralılar vardı hep ezildi sürüklendi dedi.