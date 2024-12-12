Sakarya\'dan kısa kısa

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Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Karate Takımından 12 sporcu milli takımda yer aldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, sporculardan Fatih Şen, Yuşa Yaman Çakar, Zeki Tuna Güngören, Yağız Efe Güngören, Şeref Eren Özdemir, Umut Demirci, Beyzanur Kızılca, Burcu Naz Demirci, Sare Hacer Köse, Esila Köseler, Deniz Selin Çakırlar ve Meryem İrkin, 27 ülkeden 4 bin 270 sporcunun katılacağı 34. Uluslararası Boğaziçi Karate Turnuvası'nda 13-15 Aralık'ta tatamide ter dökecek.

Serdivan Belediyesi ekiplerinden yaşlılara ziyaret

Serdivan Belediyesi Sosyal İşler Müdürlüğünce hayata geçirilen "Yaşlı Destek Hattı" projesi kapsamında ev ziyaretleri devam ediyor.

Belediyeden yapılan açıklamada, Yaşlı Destek Hattı'na kayıtlı vatandaşlarla 7/24 iletişim halinde olunarak geniş kapsamlı destek hizmeti sunulduğu belirtildi.

Açıklamada, yaşlıların ev temizliği, kişisel bakım, alışveriş, doktor kontrolleri ve ilaç temini gibi hizmetlerin yerine getirildiği belirtildi.

Özel gereksinimli bireylere seminer verildi

Sakarya Büyükşehir Belediyesi "Yasal Haklar" semineri düzenlendi.

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Engelli Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen seminer, Geyve Sosyal Gelişim Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Engelli bireylere ve ailelerine yönelik seminere, uzman sosyolog Rumeysa Zeynep Şehit konuşmacı olarak katıldı.

"Türk Edebiyatında Sakarya" programı gerçekleştirildi

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından "Türk Edebiyatında Sakarya" programı düzenlendi.

Ofis Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen programda geçen ay hayatını kaybeden, Sakarya'nın edebiyat camiasına kazandırdığı isimlerden yazar Necati Mert anıldı.

Programda, yazar Ercan Yılmaz ve Bünyamin Demirci konuşmacı olarak yer aldı.

Pamukova Emniyet Müdürlüğü personeline yangın eğitimi verildi

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Pamukova İtfaiye Grup Amirliği ekiplerince İlçe Emniyet Müdürlüğü personeline yönelik yangın eğitimi verildi.

Emniyet personeline, yangınla mücadelede bilgi ve beceri seviyesini artırmak amacıyla gerçekleştirilen eğitimde, teorik bilgilerin ardından yangınla mücadele ekipmanlarının tanıtımı yapıldı.

Eğitimde, yangın söndürme yöntemleri, tahliye prosedürleri ve güvenlik önlemleri konularında bilgi verildi.

İlçe Emniyet Müdürü Şevket İlhan'ın da katıldığı yangın tatbikatında, yangın söndürme cihazlarının etkin kullanımı ve yangın anında yapılması gerekenler uygulamalı gösterildi.

AK Parti Sakarya 8. Olağan Kongresi'ne doğru

AK Parti Sakarya 8. Olağan Kongresi, yarın saat 14.00'da Serdivan Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek.

AK Parti İl Başkanlığından yapılan açıklamada, kongreye ilişkin hazırlıkların tamamlandığı belirtilerek, "Allah'ın izniyle her zaman olduğu gibi kongre günü de hemşehrilerimizi, Sayın Cumhurbaşkanımızı karşılamaya, onu coşku ve heyecanla dinlemeye, Sakarya'ya yakışır şekilde ağırlamaya ve bu demokrasi şöleninde yer almaya davet ediyoruz. Duyurularımızı her platformda yapmaya büyük özen ve önem gösterdik. Geçmişte olduğu gibi şimdi de tüm hemşehrilerimizin aynı teveccüh ve iradeyi göstererek Sayın Cumhurbaşkanımızın yanında duracağına yürekten inanıyor, liderimiz Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı huzur bulduğu Sakarya'mızda karşılamak için sabırsızlanıyoruz." ifadelerine yer verildi.