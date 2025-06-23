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Sakarya'dan kısa kısa

Sakarya\'dan kısa kısa
23.06.2025 17:12
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Bisikletliler Derneği Sakarya ve Ada Bike Derneği, Adapazarı'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 104'üncü yılı dolayısıyla 54 kilometrelik bisiklet turu düzenledi.

Bisikletliler Derneği Sakarya ve Ada Bike Derneği, Adapazarı'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 104'üncü yılı dolayısıyla 54 kilometrelik bisiklet turu düzenledi.

Millet Bahçesi'nde başlayan etkinlik Adapazarı'nın köylerini kapsayan 54 kilometrelik rotayla devam etti. Karadere Mahallesi'nde çay molası verilen rotanın 2'nci molası ise UCI Dünya Eliminatör Şampiyonası'nın düzenlendiği Ayçiçeği Bisiklet Vadisi oldu.

Derneklerden yapılan ortak açıklamada, turun Sakarya'yı düşman işgalinden kurtaran ecdada minnet göstermek için gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamada, "104 yıl önce düşmandan kurtarılan bu topraklarda bugün dünyanın en prestijli yarışları düzenlenebiliyorsa, her köşesinde özgürce yaşayabiliyor ve bisiklet sürebiliyorsak, bunu göğsü imanla, fikri bağımsızlıkla dolu atalarımıza borçluyuz. Bu anlamlı turda birlikte pedal çeviren tüm dostlarımıza, geçtiğimiz her köyde selamlarını ve davetlerini esirgemeyen kıymetli hemşehrilerimize ve turun organizasyonunda emeği geçen dernek yöneticilerine teşekkür ederiz." ifadeleri kullanıldı.

Geyve'nin iki mahallesine 1,5 kilometrelik su altyapısı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), şehrin ihtiyaç duyulan su hattı noktalarında vatandaşları kesintisiz içme suyu ile buluşturmak için Geyve ilçesinde çalışma başlattı.

Suçatı ve Esenköy mahallelerinde imalatının yüzde 30'u tamamlandığı belirtilen açıklamada, 1 buçuk kilometrelik altyapının abonelere kaliteli içme suyunu kayıpsız ve güvenle taşıyacağı aktarıldı.

Büyükşehir Belediyesi, özel gereksinimli öğrenciye eşlik etti

Sakarya Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek olan tekerlekli sandalyeli öğrenciyi Serdivan Köprübaşı Mahallesi'ndeki evinden itibaren sınava gireceği Şehit Erol Olçok Anadolu Lisesi'ne araçla bıraktı.

Öğrenci ve ailesi, hizmetten dolayı Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti.

Huzurevi sakinleri satrançla buluştu

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Satranç Topluluğu, projeleri kapsamında Hendek Melek Nişancı Huzurevi'nde huzurevi sakinlerini satrançla buluşturdu.

Topluluğun, Gençlik ve Spor Bakanlığının Üniversite Öğrenci Toplulukları İş Birliği ve Destek Programı (ÜNİDES) kapsamında desteklenmeye hak kazanan "Zihnin Oyunu: Huzurevlerinde Satranç Yoluyla Bilişsel İyilik Halini Destekleme" başlıklı projesi kapsamında öğrenciler, huzurevi sakinlerine teorik ve uygulamalı olarak satranç eğitimi verdi.

Projenin, huzurevi sakinlerinin sosyal bağlarının güçlenmesine ve zihinsel olarak daha aktif kalmalarına katkı sağlamak hedefiyle gerçekleştirildiği belirtildi.

Kaynak: AA

Adapazarı, sakarya, Güncel, Spor, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sakarya'dan kısa kısa - Son Dakika

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