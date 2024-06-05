SEAH Algoloji Kliniğinde Ağrı Pili İşlemiyle Hasta Ağrıdan Kurtuldu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

SEAH Algoloji Kliniğinde Ağrı Pili İşlemiyle Hasta Ağrıdan Kurtuldu

SEAH Algoloji Kliniğinde Ağrı Pili İşlemiyle Hasta Ağrıdan Kurtuldu

7 yıldır ayağındaki ağrıya çare bulamayan bir hasta, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Algoloji Kliniği'ne başvurdu. Hastaya, klinik hekimleri tarafından 'ağrı pili' (spinal kord stimülatörü) uygulanmasına karar verildi. İşlemi gerçekleştiren doktorlar sayesinde hasta sağlığına kavuştu.

05.06.2024 17:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi (SEAH) Algoloji Kliniğine başvuran hasta, "ağrı pili" işlemiyle ayağındaki ağrıdan kurtuldu.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 7 yıldır ayağındaki ağrıya çare bulamayan bir hasta, SEAH Algoloji Kliniğine başvurdu.

"Kronik nöropatik" teşhisi konulan hastaya, klinik hekimleri tarafından "ağrı pili" (spinal kord stimülatörü) uygulanmasına karar verildi.

Prof. Dr. Kemal Nas, Doç. Dr. Savaş Şencan, Uzman Dr. Rıdvan Işık ve Asistan Dr. Sena Ünver tarafından işleme alınan hasta sağlığına kavuştu.

SUBÜ'den patent süreçlerine ilişkin eğitim

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Teknoloji Transfer Ofisi tarafından "Akademisyenlere Yönelik Fikri Sınai Haklar" eğitimi düzenlendi.

Spor Bilimleri Fakültesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen eğitim, Doç. Dr. Senem Kayahan tarafından verildi.

Kayahan, üniversite buluşları, patent ve başvuru süreçlerine ilişkin bilgi verdi.

Eğitime, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Fuat Boz ve Teknoloji Transfer Ofisi Müdürü Murat Çankaya da katıldı.

- Serdivan'da camilerde bayram temizliği

Serdivan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, Kurban Bayramı öncesinde camilerde temizlik çalışması yürütüyor.

Belediye Başkanı Osman Çelik, yaptığı açıklamada, vatandaşların toplanma alanlarına büyük önem verdiklerini belirterek, Kurban Bayramı'nda camilere gelen vatandaşlara, daha temiz bir ortam sağlamak amacıyla çalışmaların devam ettiğini kaydetti.

Yaz aylarında da camilerde temizlik faaliyetlerini sürdüreceklerini bildiren Çelik, "Amacımız hemşehrilerimizin temiz, bakımlı, huzurlu ve güvenli bir şekilde Kurban Bayramı'nı geçirmesini sağlamak. Allah birliğimizi, beraberliğimizi daim etsin ve nice bayramlarda buluşmayı nasip etsin." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Sakarya Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Sakarya, Ağrı, Teknoloji, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel SEAH Algoloji Kliniğinde Ağrı Pili İşlemiyle Hasta Ağrıdan Kurtuldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:16 Borsa ve kriptoya vergi gelecek mi Bakan Şimşek’ten açıklama var Borsa ve kriptoya vergi gelecek mi? Bakan Şimşek'ten açıklama var
17:13 Cumhurbaşkanı Erdoğan, eski İYİ Parti Genel Başkanı Akşener’i kabul etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, eski İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'i kabul etti
16:33 Yahudilerden Kudüs’te provokatif bayrak yürüyüşü Mescid-i Aksa’ya baskın düzenlediler Yahudilerden Kudüs'te provokatif bayrak yürüyüşü! Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlediler
16:31 Ak Parti’nin adayına büyük fark atan İmamoğlu, Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı seçildi Ak Parti'nin adayına büyük fark atan İmamoğlu, Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı seçildi
15:00 Belediye başkanının tutuklanması sonrası Hakkari’de ortalık karıştı Belediye başkanının tutuklanması sonrası Hakkari'de ortalık karıştı
18:13 Anlaşma tamam gibi Yaşayan efsane, Beşiktaş’ın başına geçiyor Anlaşma tamam gibi! Yaşayan efsane, Beşiktaş'ın başına geçiyor
17:26 Gelirse yer yerinden oynar Mourinho’nun transfer listesinin başında o yıldız var Gelirse yer yerinden oynar! Mourinho'nun transfer listesinin başında o yıldız var
17:04 Galatasaraylı futbolcu, milli maçta rakibini yumrukladı Galatasaraylı futbolcu, milli maçta rakibini yumrukladı
16:24 Görüşme yapıldı Volkan Demirel sonrası Hatayspor’da Ancelotti sesleri Görüşme yapıldı! Volkan Demirel sonrası Hatayspor'da Ancelotti sesleri
16:04 Zahide Yetiş programında olay Baba, kendisinden büyük bir adama kaçan kızını canlı yayında dövdü Zahide Yetiş programında olay! Baba, kendisinden büyük bir adama kaçan kızını canlı yayında dövdü
15:41 20 yaşındaki Sümeyye’yi hayattan koparan kaza O anların görüntüsü ortaya çıktı 20 yaşındaki Sümeyye'yi hayattan koparan kaza! O anların görüntüsü ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.06.2024 18:45:16. #1.13#
SON DAKİKA: SEAH Algoloji Kliniğinde Ağrı Pili İşlemiyle Hasta Ağrıdan Kurtuldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement