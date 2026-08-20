Sakarya Emniyeti Dolandırıcılık Uyarısı - Son Dakika
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Sakarya Emniyeti Dolandırıcılık Uyarısı

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Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü, sosyal medyadaki yüksek kazanç vaatlerine dikkat çekerek dolandırıcılık uyarısı yaptı.

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü, yüksek ve garantili kazanç vaatlerinde bulunan sosyal medya paylaşımlarının dolandırıcılık amaçlı olabileceği uyarısında bulundu.

İl Emniyet Müdürlüğünün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, finansal piyasalarda "kesin kazanç" diye bir şeyin olmadığına dikkat çekilerek, sosyal medya platformlarında yüksek ve garantili kazanç vaat eden, yatırım tavsiyesi veren sponsorlu reklam içeriklerinin dolandırıcılık amaçlı olabileceği belirtildi.

Yapay zeka desteği ile tanınmış kişilere ait ses ve görüntüler kullanılarak oluşturulan içeriklere itibar edilmemesi uyarısında bulunulan açıklamada, "İçeriklerde yer alan kurumların yetkili ve lisanslı olup olmadığını kontrol edin. Şahıslara ve sahte firmalara ait banka hesaplarına para gönderimi yapmayın." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA

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