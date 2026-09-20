Sakarya Geyve'de fen işleri müdürü ve haritacı, tartıştıkları mimarı darbettiler - Son Dakika
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Sakarya Geyve'de fen işleri müdürü ve haritacı, tartıştıkları mimarı darbettiler

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Geyve Belediyesi fen işleri müdürü ve bir haritacı, Sakarya'nın Geyve ilçesinde tartıştıkları mimarı darbettiler. Güvenlik kamerasına yansıyan olay sonrası mimar suç duyurusunda bulundu, soruşturma başlatıldı.

Sakarya'nın Geyve ilçesinde belediye fen işleri müdürü ve bir kişinin, tartıştıkları mimarı darbetmesi güvenlik kamerasınca kaydedildi.

İddiaya göre, ilçede ofisi bulunan mimar B.Ü., bir projenin kadastro konusuyla ilgili Geyve Belediyesi Fen İşleri Müdürü S.A. ile telefonda tartıştı.

Konuşmak üzere Camikebir Mahallesi Zafer Sokak'ta bir işletmede bir araya gelen B.Ü., S.A. ve haritacı olduğu öğrenilen M.A. arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine masadan kalkarak uzaklaşan B.Ü'nün arkasından gelen M.A., mimarı itti. Yere düşen B.Ü, S.A. ve M.A. tarafından darbedildi.

Çevredekilerin müdahalesiyle sona eren olaya ilişkin soruşturma başlatılırken, B.Ü. savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Bu arada olay anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA
3. SayfaSakaryaGüncelMimarGeyveSuçSon Dakika

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