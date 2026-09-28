Sakarya Karasu'da 400 litre etil alkol ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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Sakarya Karasu'da 400 litre etil alkol ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı

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Sakarya Karasu\'da 400 litre etil alkol ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı
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Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde jandarma ekiplerince Karasu'da bir şüphelinin ev ve iş yerine operasyon düzenlendi. Operasyonda 400 litre etil alkol ile 200 litre el yapımı sahte rakı ve çok miktarda sahte ve kaçak içki ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Sakarya'nın Karasu ilçesinde düzenlenen operasyonda 400 litre etil alkol ile çok miktarda sahte ve kaçak içki ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılık suçlarının önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.

Karasu'da bir şüphelinin ev ve iş yerine düzenlenen operasyonda, 400 litre etil alkol, 200 litre el yapımı sahte rakı, 110 litre el yapımı viski, 45 şişe el yapımı rakı, 25 şişe el yapımı viski, 25 şişe kaçak alkollü içki, 10 şişe içki aroması, alkol yapımında kullanılan 14 materyal, 300 boş şişe, 100 tabanca fişeği ve 25 kurusıkı tabanca fişeği ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan zanlı hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Sakarya Karasu'da 400 litre etil alkol ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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