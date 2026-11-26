Sakarya Kaynarca'da barınakta 20 köpek öldü! Tahliyede telleri söküp köpekleri saldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kaynarca'daki belediye barınağında 20 köpeğin ölümü sonrası 334 köpeğin başka bakımevine gönderilmesine karar verildi. Tahliyede telleri söken hayvanseverler köpekleri serbest bıraktı, sorumlu veteriner hekim ve 2 barınak çalışanı gözaltına alındı.
BARINAK BOŞALTILIYOR
Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde, belediyeye ait geçici hayvan barındırma istasyonunda 20 köpeğin ölmesinin ardından tesiste bulunan 334 köpeğin başka bir bakımevine nakledilmesine karar verildi. Tahliye sırasında hayvanseverler ile belediye çalışanları arasında gerginlik yaşandı. Bazı hayvanseverler, tesisin çevresindeki telleri sökerek köpekleri serbest bıraktı. Olayla ilgili tesisteki sorumlu veteriner hekim ve 2 barınak çalışanı gözaltına alındı. Ölen hayvanlar ekipler tarafından gömüldü.
Serhat YILMAZ/KAYNARCA(Sakarya),
Kaynak: DHA
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