Sakarya Kaynarca'da ev yangınında 65 yaşındaki kişinin hayatını kaybettiği belirlendi

Sakarya Kaynarca'da ev yangınında 65 yaşındaki kişinin hayatını kaybettiği belirlendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sakarya Kaynarca'da Karaçalı Mahallesi'nde yalnız yaşayan 65 yaşındaki kişinin evinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın söndürülürken sağlık görevlileri kişinin hayatını kaybettiğini belirledi; cenazesi hastane morguna konuldu, jandarma çalışma başlattı.
Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde evde çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti
Karaçalı Mahallesi'nde yalnız yaşayan İ.B'nin (65) evinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine ekipler sevk edildi.
Yangın söndürülürken, sağlık görevlileri İ.B'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
İ.B'nin cenazesi, hastane morguna konuldu.
Jandarma ekipleri konuyla ilgili çalışma başlattı.
Kaynak: AA
Sizin düşünceleriniz neler ?