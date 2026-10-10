Güney Afrika ordusu, göçmen karşıtı şiddet nedeniyle Johannesburg ve Durban\'a indi

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde göçmen karşıtı gösterilerin şiddet olaylarına dönüşmesinin ardından ordu, Johannesburg ve Durban kentlerinde kamu düzeninin sağlanması için polis güçlerine destek amacıyla sahaya indi.

Yerel basında yer alan haberlere göre, Güney Afrika Ulusal Savunma Kuvvetlerine (SANDF) bağlı askerler, göçmen karşıtı şiddet olaylarının sürdüğü Johannesburg ve Durban kentlerine konuşlandırıldı.

Johannesburg'da şiddet olaylarının merkezlerinden Soweto bölgesinde askerlerin polisle birlikte devriye gezdiği görüldü.

POLİS GAZ, SES BOMBASI VE PLASTİK MERMİ KULLANDI

Devlet televizyonu SABC'nin haberine göre, Durban'daki şiddet olayları nedeniyle en az 19 kişi gözaltına alındı.

KwaZulu-Natal polisinden yapılan açıklamada, göstericilere karşı göz yaşartıcı gaz, ses bombası ve plastik mermi kullanıldığı, olayların yaşandığı bölgelerde güvenlik önlemlerinin artırıldığı kaydedildi.

Durban kentinin bağlı olduğu KwaZulu-Natal eyaletinin Başbakanı Thami Ntuli, dün yaptığı açıklamada, artan şiddet olayları nedeniyle görevdeki Polis Bakanı Firoz Cachalia'dan ordu desteği talep ettiğini duyurmuştu.

GÖÇMEN KARŞITI ŞİDDET OLAYLARI

Güney Afrika'da göçmen karşıtı gösteriler, Anayasa Mahkemesinin temmuzda ülkeye düzensiz yollarla giren kişilerin de sığınma başvurusu yapabilmesine yönelik kararının uygulanmaya başlanmasının ardından şiddetlenmişti.

İçişleri Bakanlığının mahkeme kararını uygulamak amacıyla 28 Eylül'de yayımladığı talimatın ardından sığınma merkezleri önünde göçmen karşıtı gösteriler düzenlenmişti.

Gösterilerin 8 Ekim'de şiddet olaylarına dönüşmesi sonucu 10'u Johannesburg'da, 14'ü Durban'da olmak üzere toplam 24 araç kundaklanmış, çoğu yabancılara ait çok sayıda iş yeri yağmalanmıştı.

Bakanlık, protestoların şiddete dönüşmesinin ardından 9 Ekim'de talimatı geri çektiğini açıklamıştı.