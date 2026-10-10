Sakarya Kocaali\'de 5 mahallede kahverengi kokarcaya karşı kışlak ilaçlaması yapıldı

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde özellikle yaz döneminde etkili olan ve başta fındık olmak üzere tarımsal üretime zarar veren kahverengi kokarca zararlısına karşı ilaçlama çalışmaları devam ediyor.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünün koordinasyonunda yürütülen mücadele kapsamında, havaların soğumasıyla kışlamak için evlere yönelen kahverengi kokarcaya karşı Gümüşoluk, Melen, Caferiye, Demiraçma ve Selahiye mahallelerinde toplu ilaçlama çalışmaları gerçekleştirildi.

Müdürlükçe temin edilen ilaçlarla, mahalle sakinleri, kahverengi kokarcanın kışlamak için sığındığı evlerin çevresini, çatı aralarını, kapı ve pencere kenarlarını, fındık bahçelerindeki yapıları ve zararlının yoğun olarak görüldüğü alanları ilaçladı.

Demiraçma Mahallesi'nde traktörlere bağladıkları ilaçlama makineleriyle sokak sokak dolaşan mahalle sakinleri, evlerin ve tarımsal yapıların çevresinde ilaçlama yaparak zararlının kışlak alanlarına yerleşmesini önlemeye çalıştı.

"Vatandaşlarımızın da bu çağrıya katılım sağlaması bizleri memnun etti"

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Burak Bilgin, yaptığı açıklamada, havaların soğumaya başlamasıyla kahverengi kokarcanın kışlak olarak adlandırılan kapalı alanlara yöneldiğini söyledi.

Zararlıyla mücadelenin toplu şekilde yapılmasının önemine dikkati çeken Bilgin, şunları kaydetti:

"Bu yıl da kahverengi kokarca zararlısı, kışlak dediğimiz evlere gelmeye başladı. Kışı geçirmek üzere kendisine yer arıyor. Bu nedenle havaların sıcak olduğu bugünlerde toplu mücadele gerçekleştirmek amacıyla ilçemiz genelinde çağrıda bulunduk. Vatandaşlarımızın da bu çağrıya katılım sağlaması bizleri memnun etti."

İlaçlama sırasında dikkat edilmesi gereken noktalara değinen Bilgin, evlerin ve diğer yapıların çevresiyle çatı araları ve pencere pervazları gibi zararlının saklanabileceği alanlara yoğunlaşılması gerektiğini belirtti.

Bilgin, yaşam alanlarının ilaçla temasından kaçınılarak mümkün olduğunca dış alanlarda mücadele yürütülmesi gerektiğini anlattı.

"Hep birlikte mahallemizi ilaçlayarak bu zararlıyla mücadele edeceğiz"

Demiraçma Mahallesi Muhtarı İlyas Yılmaz da kahverengi kokarcayla mücadele için İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüyle iletişime geçtiklerini belirtti.

İlaçların temin edilmesinin ardından mahalle sakinlerini organize ettiklerini dile getiren Yılmaz, "İlçe Tarım ve Orman Müdürümüzle görüştük, ilaçlarımızı temin ettik. Biz de köy halkı olarak bir araya geldik. Hep birlikte mahallemizi ilaçlayarak bu zararlıyla mücadele edeceğiz." diye konuştu.

Mahalle sakinlerinden Ramazan Arar ise zararlının evlerde, ağaçlarda ve fındık bahçelerinde yoğun şekilde görüldüğünü belirterek, "İlaçlama yaparak çözüm bulmaya çalışıyoruz ancak bu mücadele 1-2 günle olacak iş değil. Devamlı ve hep birlikte mücadele etmemiz gerekiyor." dedi.

Evi ilaçlanan mahalle sakinlerinden Muhsin Yıldırım da kahverengi kokarcanın günlük yaşamı olumsuz etkilediğini dile getirdi.

Daha önce kendi imkanlarıyla iki kez ilaçlama yaptığını ancak zararlının yeniden ortaya çıktığını anlatan Yıldırım, "Mutlaka mücadele edilmesi gerekiyor. Bir defalık ilaçlamanın yeterli olmadığını düşünüyorum. Bu çalışmaların düzenli olarak devam etmesi lazım." ifadesini kullandı.