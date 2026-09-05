Sakarya Kocaali'de elektrik direğinde izinsiz çalışan usta akıma kapılıp öldü
Sakarya'nın Kocaali ilçesi Alandere Mahallesi'nde elektrik direğinde izinsiz ve yetkisiz çalışma yaptığı öne sürülen elektrik ustası M.Y. (55), akıma kapılarak hayatını kaybetti. Cenazesi, incelemelerin ardından Kocaali Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Sakarya'nın Kocaali ilçesinde elektrik direğinde çalışma yaptığı sırada akıma kapılan kişi hayatını kaybetti.
Alandere Mahallesi Denizdağı mevkisinde elektrik direğinde izinsiz ve yetkisiz şekilde çalışma yaptığı öne sürülen elektrik ustası M.Y. (55), akıma kapıldı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde M.Y'nin hayatını kaybettiği belirlendi.
M.Y'nin cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından Kocaali Devlet Hastanesi morguna konuldu.
Kaynak: AA
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