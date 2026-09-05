Sakarya Kocaali'de elektrik direğinde izinsiz çalışan usta akıma kapılıp öldü - Son Dakika
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Sakarya Kocaali'de elektrik direğinde izinsiz çalışan usta akıma kapılıp öldü

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Sakarya'nın Kocaali ilçesi Alandere Mahallesi'nde elektrik direğinde izinsiz ve yetkisiz çalışma yaptığı öne sürülen elektrik ustası M.Y. (55), akıma kapılarak hayatını kaybetti. Cenazesi, incelemelerin ardından Kocaali Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde elektrik direğinde çalışma yaptığı sırada akıma kapılan kişi hayatını kaybetti.

Alandere Mahallesi Denizdağı mevkisinde elektrik direğinde izinsiz ve yetkisiz şekilde çalışma yaptığı öne sürülen elektrik ustası M.Y. (55), akıma kapıldı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde M.Y'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

M.Y'nin cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından Kocaali Devlet Hastanesi morguna konuldu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Sakarya Kocaali'de elektrik direğinde izinsiz çalışan usta akıma kapılıp öldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sakarya Kocaali'de elektrik direğinde izinsiz çalışan usta akıma kapılıp öldü - Son Dakika
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