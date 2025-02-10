Sakarya Meclisi'nde İmar Planı ve Sağlık Projesi - Son Dakika
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Sakarya Meclisi'nde İmar Planı ve Sağlık Projesi

Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nde şubat ayı meclis toplantısında imar planı ve sağlık projeleri görüşüldü.

10.02.2025 17:46
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Sakarya Büyükşehir Belediyesinde şubat ayı olağan meclis toplantısı gerçekleştirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar'ın başkanlık ettiği toplantıda 61 madde görüşüldü, imar planı değişiklikleri ele alındı, ilçe belediye meclis kararları ve komisyon raporları görüşüldü.

Toplantıda kentsel dönüşümde kararlılık vurgusu yapan Alemdar, bu yoldan dönmeyeceklerini belirterek, olumlu dönüşler aldıklarını kaydetti.

Alemdar, şehrin imar bütünlüğüne atıfta bulunarak, tüm ilçelerin düzenli şehir planına sahip olabilmesi için imar tekliflerinin gerekirse 3 yıllık askı sürecine bırakılıp bütünsel ele alınması gerektiğini anlattı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Alemdar, "Bu şehrin geleceğiyle ilgili aldığımız kararları 'insanı yaşat ki devlet yaşasın' anlayışıyla alıyoruz. Yaşadığımız sürece bu sorunları çözmek için gayret edeceğiz ve bunu el birliğiyle yapacağız. 16 ilçemizin 16'sına da ayrımsız şekilde hizmet ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, okullarda ağız ve diş sağlığına dikkati çekti

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Aile ve Çocuk Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Bir Hikaye Bin Neşe" projesi kapsamında ağız ve diş sağlığıyla ilgili farkındalık oluşturmak için okullar ziyaret edildi.

Çeşitli temalar işlenen ve çocukların sağlıklı bireyler olarak yetişmesini desteklemek için eğitimler verilen ziyaretlerde, çocuklara sosyal hayata dair davranış biçimleriyle ilgili bilgilendirmeler de yapılıyor.

Etkinlikler sonunda ise 3 bin 650 çocuğa ekiplerce diş fırçası seti hediye edildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Sakarya Meclisi'nde İmar Planı ve Sağlık Projesi - Son Dakika

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