Sakarya merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 26 şüpheli tutuklandı

Sakarya merkezli 3 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 31 şüpheliden 26'sı tutuklandı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince "yasa dışı bahis" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçları kapsamında çalışma yürütüldü.

Çalışmada, internet ortamında yasa dışı bahis sitelerinde kullanılmak üzere banka hesapları toplayan ve kendisine ait banka hesap bilgilerini para karşılığında kullandırmak suretiyle yasa dışı bahsin oynatılmasına olanak sağlayan şüphelilerin hesap hareketlerinde yaklaşık 562 milyon lira işlem hacmi tespit edildi.

Sakarya, İstanbul ve Kocaeli'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda 31 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, suçta kullanıldığı değerlendirilen bankamatik kartları, GSM hatları ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 26'sı tutuklandı, 5'ine adli kontrol tedbiri uygulandı.