Sakarya'nın Akyazı ilçesinde tır, emniyet şeridindeki Karayolları aracına çarptı: 3 yaralı - Son Dakika
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Sakarya'nın Akyazı ilçesinde tır, emniyet şeridindeki Karayolları aracına çarptı: 3 yaralı

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Anadolu Otoyolu'nun Sakarya'nın Akyazı ilçesi Vakıf Mahallesi mevkisinde R.B. idaresindeki tır, ot biçme ve peyzaj çalışması için emniyet şeridinde park halinde bulunan Karayolları aracına çarptı. Kazada tır sürücüsü ile karayolları personeli M.A. ve M.B. yaralandı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan 3 yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Anadolu Otoyolu'nun Sakarya kesiminde tırın park halindeki Karayolları aracına çarptığı kazada 3 kişi yaralandı.

Otoyolun Akyazı ilçesi Vakıf Mahallesi mevkisinde R.B. idaresindeki tır, ot biçme ve peyzaj işlemi için emniyet şeridinde park halindeki Karayolları aracına çarptı.

Kazada, tır sürücüsü ile ot biçme işlemi yapan karayolları personeli M.A. ve M.B. yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlilerince ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Sakarya'nın Akyazı ilçesinde tır, emniyet şeridindeki Karayolları aracına çarptı: 3 yaralı - Son Dakika

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