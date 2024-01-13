 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Sakarya'nın yüksek kesimlerinde kartpostallık kar manzaraları - Son Dakika
Üye Girişi

Sakarya'nın yüksek kesimlerinde kartpostallık kar manzaraları

Sakarya'nın Akyazı, Hendek, Kocaali ve Sapanca ilçelerinin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkisini sürdürüyor. Yer yer 60 santimetreyi bulan kar kalınlığı bazı bölgelerde kartpostallık görüntüler ortaya çıkardı. Karayolları ve belediye ekipleri ise ulaşımda herhangi bir aksama yaşanmaması için çalışmalarını sürdürüyor.

Sakarya\'nın yüksek kesimlerinde kartpostallık kar manzaraları
13.01.2024 - 16:53,
Abone Ol

Sakarya'nın yüksek kesimlerinde kar manzaraları

SAKARYA - Sakarya'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkisini sürdürüyor. Yer yer 60 santimetreyi bulan kar kalınlığı şehrin bazı bölgelerinde kartpostallık görüntüler ortaya çıkardı.

Sakarya'nın Akyazı, Hendek, Kocaali ve Sapanca ilçelerinin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkisini sürdürüyor. Şehrin yüksek kesimleri beyaz gelinliğini giydi. Yer yer 60 santimetreyi bulan kar kalınlığı bazı bölgelerde kartpostallık görüntüler ortaya çıkardı. Öte yandan, Karayolları ve belediye ekiplerin ise ulaşımda herhangi bir aksama yaşanmaması için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Sakarya, Kocaali, Akyazı, Ulaşım, Hava Durumu, Doğa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sakarya'nın yüksek kesimlerinde kartpostallık kar manzaraları - Son Dakika


17:01
CHP MYK'nin olağanüstü toplantısı sona erdi! İktidara 6 soru sordular CHP MYK'nin olağanüstü toplantısı sona erdi! İktidara 6 soru sordular
16:59
Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi Süper Lig'de ilk kez kullanıldı! İşte verdiği karar Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi Süper Lig'de ilk kez kullanıldı! İşte verdiği karar
16:37
Yine aynı senaryo! Volkan Demirel'in Hatayspor'u galibiyeti unuttu Yine aynı senaryo! Volkan Demirel'in Hatayspor'u galibiyeti unuttu
16:16
Dolmabahçe'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleşen güvenlik zirvesi sona erdi Dolmabahçe'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleşen güvenlik zirvesi sona erdi
16:14
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ve Akşener'le görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ve Akşener'le görüştü
15:21
Sızma girişiminde bulunan 9 terörist böyle öldürüldü Sızma girişiminde bulunan 9 terörist böyle öldürüldü
15:05
Zafer Partisi'nin İBB Başkan Adayı Azmi Karamahmutoğlu oldu Zafer Partisi'nin İBB Başkan Adayı Azmi Karamahmutoğlu oldu
14:25
Oğlunu öldüren baba, aynı silahla intihar etti Oğlunu öldüren baba, aynı silahla intihar etti

Son Dakika
17:01 CHP MYK'nin olağanüstü toplantısı sona erdi! İktidara 6 soru sordular
16:59 Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi Süper Lig'de ilk kez kullanıldı! İşte verdiği karar
16:37 Yine aynı senaryo! Volkan Demirel'in Hatayspor'u galibiyeti unuttu
16:16 Dolmabahçe'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleşen güvenlik zirvesi sona erdi
16:14 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ve Akşener'le görüştü
15:21 Sızma girişiminde bulunan 9 terörist böyle öldürüldü
15:05 Zafer Partisi'nin İBB Başkan Adayı Azmi Karamahmutoğlu oldu
14:25 Oğlunu öldüren baba, aynı silahla intihar etti
14:14 Terör hedefleri vuruluyor! 32 terörist etkisiz hale getirildi
14:05 Ünlü isimlerden şehit düşen 9 askerimiz için taziye mesajları
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.01.2024 17:23:15. #1.12#
SON DAKİKA: Sakarya'nın yüksek kesimlerinde kartpostallık kar manzaraları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement