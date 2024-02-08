Sakarya'nın yüksek kesimlerinde kış, merkezinde adeta bahar yaşanıyor
SAKARYA - Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği Sakarya'da, yüksek kesimlerde ikamet eden vatandaşlar kışı, şehir merkezindekiler ise adeta ilkbaharı yaşıyor. Güzel havayı fırsat bilenler şehrin denize kıyısı olan sahillerinde güneşin tadını çıkarıyor.
Şubat ayına girilmesine rağmen hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde olması Sakaryalıları sevindirdi. Hava sıcaklığının 18-19 derece olmasını fırsat bilen vatandaşlar cadde, sokak ve şehrin denize kıyısı olan sahillere akın etti. Yaklaşık 3 gündür bahardan kalma günlerin yaşandığı şehirde, bazı vatandaşlar banklarda oturarak, bazıları ise yürüyüş yaparak güzel havanın tadını çıkardı. Şehrin yüksek kesimlerinde ikamet eden vatandaşlar ise kışı yaşıyor.
Hendek ilçesi Dikmen Mahallesi'nde ikamet Mehmet Köse, kar kalınlığının yaklaşık 50 santimetre olduğunu aktardı.
"Şubat ayında bahar havası yaşıyoruz"
Arkadaşlarıyla dışarıya çıktığını ifade eden Gülcan Erdem, "Arkadaşımla baş başa güzel havayı değerlendirmek için geldik. Anı değerlendiriyoruz" diye konuştu.
Bahar havası yaşandığını söyleyen Mustafa Arslan, "Şubat ayında bahar havası yaşıyoruz. Görülmemiş bir sıcaklık var, inşallah sonumuz hayır olur. Bende bu güzel havayı değerlendirmek için deniz kenarına geldim. Herkesi de buraya davet ediyorum" dedi.
"Hava, deniz çok güzel"
Torunuyla sahilde gezen Meral Şen, "Nisandan kalma bir gün gibi. Bizde kendimizi dışarı attık. Hava, deniz çok güzel" şeklinde konuştu.
Eşiyle dolaşmaya çıkan Abidin Çorumlu ise " Karadeniz'in kenarında geziyoruz. Güneşli havayı değerlendiriyoruz. Eşim, ben, kızım ve damadım ile şubat ayında bahar tatili yapıyoruz" ifadelerini kullandı.
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