Sakarya sahillerinde 3 ilçede cankurtaranlar sezonu sıfır kayıpla kapattı

Sakarya'nın Karadeniz'e kıyısı bulunan Karasu, Kaynarca ve Kocaali ilçelerindeki sahillerde görev yapan cankurtaran ekipleri, yaz sezonunu can kaybı yaşanmadan sonlandırdı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı cankurtaran ekipleri, 67 gün süren hayat nöbeti görevlerini tamamladı. Karadeniz'e kıyısı bulunan 3 ilçede görev yapan cankurtaranlar, sezon boyunca 387'si boğulma tehlikesi olmak üzere 497 vakaya müdahale etti.

Cankurtaran Grup Amiri Samet Karaca, gazetecilere, 15 Mayıs'ta hazırlıklara başladıkları sezonu 6 Haziran'da açtıklarını söyledi.

Sıfır kayıpla başladıkları sezonu yine sıfır kayıpla tamamladıklarını belirten Karaca, "Toplam 497 vakaya müdahale ettik, bu vakaların 110'u kayıp çocukları ailelerine teslim etmekti. 387 boğulma tehlikesi vakamız oldu. Üç ilçe sahilinde müdahale ettiğimiz vakalarda hiç kayıp yaşamadık. Sıfır kayıpla aldığımız sezonu, yine sıfır kayıpla teslim ediyoruz." dedi.

"Burada yaptığımız görev, Türkiye'de örnek olarak gösterilmeye başlandı"

Karaca, kentteki sahillerin güvenilir olduğunu dile getirerek, "Beş yıldır devam eden sıfır kaybımızı sürdürmek istiyoruz. Sakarya sahilleri artık güvenli sahiller sayılıyor. İnsanlar güvenle gelip tatillerini yapabiliyor. Hedefimiz, Sakarya Büyükşehir Belediyesi olarak profesyonelleşip daha da ileri taşımak. Burada yaptığımız görev, Türkiye'de örnek olarak gösterilmeye başlandı. 54 kilometrelik Sakarya sahilinde kayıp vermeden sezonu atlatmak kolay değil." ifadelerini kullandı.

Sezon boyunca 24 gün denize girişlerin yasaklandığı bilgisini veren Karaca, sözlerini şöyle tamamladı:

"Vatandaşın can güvenliği için bazen bu kararları almak zorunda kalıyoruz. Bize yardımcı olan tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Böylece vaka sayıları daha da düştü. Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanımız Yusuf Alemdar'a verdiği desteklerden dolayı teşekkür ediyoruz. Jet ski araçlarımız aktif halde tutuldu, ATV araçlarıyla sürekli devriye atıldı. Arazi araçlarımız var, ekipman olarak çok iyi durumdayız."