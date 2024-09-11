Cankurtaranlar 456 Kişiyi Kurtardı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Cankurtaranlar 456 Kişiyi Kurtardı

Cankurtaranlar 456 Kişiyi Kurtardı

Sakarya sahillerinde görev yapan cankurtaranlar, son 3 ayda boğulma tehlikesi geçiren 456 kişinin yardımına koştu. Cankurtaran ekipleri, 45 kuledeki jet ski, ATV, arazi araçları ve 72 personelle müdahalelerde bulundu. Sezon boyunca hiç kayıp verilmedi.

11.09.2024 17:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sakarya sahillerinde görev yapan cankurtaranlar, son 3 ayda boğulma tehlikesi geçiren 456 kişinin yardımına koştu.

Sakarya Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, İtfaiye Daire Başkanlığı cankurtaran ekipleri, 7 Haziran'da başlayan sezon boyunca boğulma vakalarına müdahale etti.

Kuzey bölgesinde Karasu, Kocaali ve Kaynarca'yı kapsayan 57 kilometrelik sahil şeridinde "hayat nöbeti" tutan Cankurtaran Grup Amirliği ekipleri, 3 aylık süreçte, 45 kuledeki jet ski, ATV, arazi araçları ve 72 personelle 456 kişinin yardımına koştu.

En olumsuz hava şartlarında mesai harcayan ekipler, bu tarihe kadar hiç kayıp vermedi. Vakaların arasından 16 kişi ilk müdahalesi sonrası 112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye sevk edildi.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, hava koşullarının olumsuz olması nedeniyle denize girişlerin yasaklandığı 24 günde dahi tam kadro, hizmetine ara vermeden devam etti.

Özellikle yasağın ilan edildiği günlerde rip akıntısına ve insan boyunu aşan dalgalara rağmen denize giren tatilciler, cankurtaranlar tarafından yapılan müdahaleler sayesinde hayata tutundu.

Ekipler, sezonun sona ereceği 30 Eylül'e kadar sahillerde görev yapacak.

Kaynak: AA

Acil Durum, Güvenlik, sakarya, Güncel, Yaşam, Atv, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cankurtaranlar 456 Kişiyi Kurtardı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:56 Ölümü şüpheli bulunan Ahu Tuğba’nın otopsi raporu çıktı Cenazesi çelik tabutla gelecek Ölümü şüpheli bulunan Ahu Tuğba'nın otopsi raporu çıktı! Cenazesi çelik tabutla gelecek
17:16 Dilruba adına özür dileyen Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan çok zor bir şey istedi: Şimdi sıra sende Dilruba adına özür dileyen Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok zor bir şey istedi: Şimdi sıra sende
16:25 Narin Güran cinayetinde bir tanık daha var Amcanın sarıldığı yalanı çürüttü Narin Güran cinayetinde bir tanık daha var! Amcanın sarıldığı yalanı çürüttü
15:50 Bomba iddia Soma faciasında madenci yakınını tekmeleyen Yusuf Yerkel, TFF’de işe başladı Bomba iddia! Soma faciasında madenci yakınını tekmeleyen Yusuf Yerkel, TFF'de işe başladı
15:45 İşte Narin Güran soruşturmasında gözaltına alınanların listesi İşte Narin Güran soruşturmasında gözaltına alınanların listesi
09:18 Bakışlarıyla adamı dövdü resmen Galatasaray forması Edin Dzeko’yu delirtti Bakışlarıyla adamı dövdü resmen! Galatasaray forması Edin Dzeko'yu delirtti
08:50 İstanbul’da maymun çiçeği paniği: Afrika uyruklu kişi karantinaya alındı İstanbul'da maymun çiçeği paniği: Afrika uyruklu kişi karantinaya alındı
08:42 Fotoğrafları servis edilmişti Alaattin Çakıcı’dan öldürülen iş insanıyla ilgili açıklama geldi Fotoğrafları servis edilmişti! Alaattin Çakıcı'dan öldürülen iş insanıyla ilgili açıklama geldi
08:41 Seyran’a yeni kayınvalide geliyor Derya Alabora, Yalı Çapkını’na dahil oldu Seyran'a yeni kayınvalide geliyor! Derya Alabora, Yalı Çapkını'na dahil oldu
07:59 Alışverişlerde yeni dönem iddiası 7 bin TL ve üzeri ödemelerde kredi kartı zorunluluğu geliyor Alışverişlerde yeni dönem iddiası! 7 bin TL ve üzeri ödemelerde kredi kartı zorunluluğu geliyor
07:51 Anne olmaya hazırlanan Pınar Deniz ilk kez konuştu: Evleniyoruz, çok mutluyum Anne olmaya hazırlanan Pınar Deniz ilk kez konuştu: Evleniyoruz, çok mutluyum
07:34 Narin Güran cinayetinin sırrını battaniye çözecek Ekipler çalışmalarını yoğunlaştırdı Narin Güran cinayetinin sırrını battaniye çözecek! Ekipler çalışmalarını yoğunlaştırdı
00:04 3 gün sonra bulunan kız çocuklarından dehşete düşüren itiraf: Arkadaşımı abimle 91 bin lira karşılığında evlendirdiler 3 gün sonra bulunan kız çocuklarından dehşete düşüren itiraf: Arkadaşımı abimle 91 bin lira karşılığında evlendirdiler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.09.2024 18:31:35. #1.11#
SON DAKİKA: Cankurtaranlar 456 Kişiyi Kurtardı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement