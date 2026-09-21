Sakarya Sapanca\'da 16 yaşındaki çocuk annesini öldürdü, bir kişiyi yaraladı, kaçtı

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde B.İ. (16), tartıştığı annesi İpek İpek'i (34) tabancayla vurarak öldürdü, yanındaki H.T.'yi de ağır yaraladı.

TARTIŞMA SIRASINDA TABANCAYLA ATEŞ ETTİ

Olay, gece saatlerinde Gazipaşa Mahallesi'nde meydana geldi. B.İ. ile annesi İpek İpek ve yanlarındaki H.T. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine B.İ., annesi İpek İpek ve H.T.'ye tabancayla ateş etti. Olayda İpek ile H.T. ağır yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince Sapanca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

ANNE KURTARILAMADI, ŞÜPHELİ ARANIYOR

Yaralılardan İpek İpek kurtarılamadı. İpek'in cansız bedeni, otopsi işlemleri için Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gönderildi. Yaralı H.T.'nin tedavisinin sürdüğü bildirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, olay yerinden kaçan B.İ.'yi yakalama çalışmaları sürüyor.