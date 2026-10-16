Sakarya Sapanca'da taşan derenin köprüsü yıkıldı, 2'si çocuk 8 kişiyi AFAD kurtardı

SAKARYA'nın Sapanca ilçesinde sağanak nedeniyle taşan Fevziye- Akçay Deresi üzerindeki köprünün yıkılması sonucu evlerinde mahsur kalan 2'si çocuk 8 kişi, AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.

İlçede 2 gündür etkili olan yoğun yağışın ardından Fevziye Mahallesi'ndeki dere taştı. Dere üzerindeki geçiş köprüsünün yıkılması nedeniyle evlerinde mahsur kalan 8 kişi için 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunuldu. İhbar üzerine bölgeye AFAD ekipleri sevk edildi. Bölgede inceleme yapan AFAD ekipleri, derenin iki tarafında bulunan beton elektrik direkleri arasında halatlı düzenek kurdu. Mahsur kalan 2'si çocuk 8 kişi, kurulan hat üzerinden karşıya geçirilerek güvenli bölgeye alındı. Vatandaşların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.