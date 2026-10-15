Sakarya Valiliği turuncu kodlu yağış nedeniyle yarın eğitime ara verdi - Son Dakika
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Sakarya Valiliği turuncu kodlu yağış nedeniyle yarın eğitime ara verdi

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Sakarya Valiliği, kentte yarın turuncu kodlu şiddetli yağış beklendiğini, ulaşımda aksamalar yaşanabileceğini açıkladı. Bu nedenle ildeki tüm okullar ile iki üniversitede eğitime ara verildi, bazı kamu personeli idari izinli sayılacak.

Sakarya'da sağanak nedeniyle eğitim öğretime yarın da ara verildi.

Valiliğin açıklamasında, meteorolojik verilere göre kentte "turuncu kodlu" şiddetli yağış uyarısı yapıldığı belirtildi.

Bu kapsamda şehir genelinde yarın kuvvetli yağış beklendiği ifade edilen açıklamada, bunun da genel hayatın olağan akışını olumsuz etkileyeceğinin, ulaşımda aksamalara sebep olacağının değerlendirildiği kaydedildi.

Açıklamada, hava koşulları sebebiyle meydana gelebilecek muhtemel olumsuzlukları önlemek amacıyla alınan tedbirler kapsamında il genelinde resmi ve özel tüm okul ve kurumlarda, ayrıca rektörlüklerce Sakarya Üniversitesi ve Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesinde eğitim öğretime yarın ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, "Okullarda eğitime ara verilen günde anaokuluna ve ilkokula çocuğu devam eden kadın personel (sağlık, güvenlik ve 24 saat esasına göre hizmet veren birimlerde çalışan personelin durumu hizmetin gereği olarak ilgili birim amirleri tarafından değerlendirilecektir), malul, engelli, ağır kronik rahatsız ve hamile kamu çalışanları idari izinli sayılacaktır." bilgisi verildi.

Kaynak: AA
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