Sakarya Valisi Doğan'dan 19 Eylül Gaziler Günü mesajı

Sakarya Valisi Rahmi Doğan, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Doğan, mesajında, vatanın bağımsızlığı, milletin huzuru ve devletin bekası uğruna canlarını ortaya koyan, kahramanlık ve fedakarlıklarıyla destanlar yazan gazileri anmanın onurunu yaşadıklarını kaydetti.

Gazi ve şehitlerin, milletin istiklal ve istikbalinin sarsılmaz teminatı olduğunu belirten Doğan, milletin kahraman gazilere verdiği değerin bir ifadesi olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından 19 Eylül 1921'de Mustafa Kemal Atatürk'e "Gazi" ünvanının verildiği günün yıl dönümünün "Gaziler Günü" olarak kutlandığını belirtti.

Doğan, bu toprakların uğruna canını ortaya koyanların, gövdesini siper edenlerin emaneti olduğunu vurgulayarak, "Gazilerimiz, vatan sevgisinin, fedakarlığın ve kahramanlığın en yüce timsalleridir. Milletimiz, onların cesareti ve azmiyle bugün de dimdik ayaktadır ve aydınlık yarınlara güvenle yürümektedir. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında da şanlı mazimizden aldığımız güç ve ilhamla bir ve beraberce daha güçlü, daha müreffeh bir gelecek inşası için çalışırken gazilerimizin aziz hatıraları bizlere daima yol gösterecektir." ifadesini kullandı.

Bu anlamlı günde Cumhuriyetin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere tüm gazileri saygı, minnet ve şükranla yad ettiğini belirten Doğan, şunları kaydetti:

"Milletimizin ve devletimizin bekası için gözünü kırpmadan şehadete yürüyen aziz şehitlerimize, ebediyete irtihal eden gazilerimize sonsuz rahmet diliyorum. Hayatta olan gazilerimize sağlık, huzur ve esenlikler temenni ediyorum. Kıymetli gazilerimizin 19 Eylül Gaziler Günü'nü en kalbi duygularımla kutluyor, tüm vatandaşlarımıza saygı ve muhabbetlerimi sunuyorum."